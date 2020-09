Horb a. N. Kritik an Kameras im Ruhewald

Umso spannender ist natürlich die Frage: Darf das Rathaus in Horb auch einen Friedhof per Video überwachen? Im Ruhewald ist das seit dem 20. August so. Begründung des Rathauses: ein ungewöhnlicher Vorfall, der sich vor wenigen Wochen ereignet hatte. Ein frisches Urnengrab war offenbar von einem Unbekannten wieder ausgehoben worden, die Urne blieb unversehrt. Darüber hinaus erklärte eine Stadtsprecherin, als die Videoüberwachung installiert worden war, dass dieser Vorfall nicht der alleinige Grund gewesen sei. "Es gab bereits in der Vergangenheit von den Angehörigen geschilderte Ereignisse, die in der Summe letztlich zu der nun veranlassten Maßnahme geführt haben."

Zu lange Speicherdauer