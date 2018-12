Horb a. N. Krippe vor der Stadtsilhouette

Dann kam es zu einem weiteren wichtigen Schritt, der zu einer schönen und sehenswerten Krippe führte: In der Dezember-Sitzung des Kirchengemeinderats kam man zum Beschluss, die in die Jahre gekommenen Krippenfiguren der Weihnachtskrippe in der Johanneskirche durch neuere Exemplare zu ersetzen – aber wie sollte man sie finanzieren? Am 2. Advent sollte dazu ein Opfer eingesammelt werden. Zudem lud Pfarrer Michel Keller in die Sakristei ein, um dort die Krippe mit ihren "alten" Figuren anzusehen. Ist eine Patenschaft für die neuen Figuren denkbar? Der Frage folgte eine Reaktion, und die Unterstützung der Gemeindemitglieder erwies sich als groß. Nahezu alle neuen Krippenfiguren konnten angeschafft werden. Nur die heiligen drei Könige müssen noch warten. Die Tiere, selbst Ochse, Esel und Schafe, stammen noch von der alten Krippe. Sie waren schon aus einem anderen Material.

Am heutigen Heiligabend wird die neue Krippe in ihrer vollen Schönheit mit den neuen Figuren leuchten.

Darüber wird sich besonders Elisabeth Elwert freuen, zudem weiß sie, dass die Krippe in guten Händen ist.