Horb a. N. Kreisbrandmeister lobt die Kameradschaft

Horb-Grünmettstetten. Abteilungskommandant Peter Kreidler durfte zufrieden auf ein "relativ ruhiges und sehr kameradschaftliches" Jahr zurückblicken. Ortsvorsteher Karl Kocheise, Stadtrat Rodolfo Panetta (ULH), Stadtbrandmeister Markus Megerle, der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Jürgen Brendle sowie Kreisbrandmeister Frank Jahraus wohnten der Versammlung bei.

Insgesamt 26 Kameraden sind in der Wehr der Aktiven tätig, sieben Jugendliche (darunter zwei Mädchen) zählt die Jugendwehr und acht Senioren bilden die Altersabteilung.

Das vergangene Jahr war geprägt durch fünf Einsätze und zwölf Übungen, wie Friedrich Wein in Vertretung für den Schriftführer Florian Wein in dessen detaillierten Bericht ausführte. Bei verschiedenen Einsätzen wie etwa bei einem Brand in der Steinachstraße (Grünmettstetten) im vergangenen Februar oder einem Einsatz am Seehaus im vergangenen April hob sich die Abteilung hervor. Am 15. Juli musste die Wehr sogar vor ihrer geplanten Hauptübung zu einer Hilfeleistung auf der L 370 in Richtung Rexingen mit zwölf Kameraden ausrücken.