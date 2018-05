Horb a. N. Kräftig in die Pedale treten vom Bodensee ins Allgäu

Mit der Pfänderbahn schwebte die Gruppe mit ihren Rädern zur Bergstation auf 1062 Meter und genoss dabei Blicke auf den Bodensee und die nahen Berge Österreichs und der Schweiz. Der Abfahrtsgenuss auf den 14 Kilometern bis Scheidegg (803 Meter) wurde hin und wieder durch kleine heftige Gegenanstiege unterbrochen. Über Lindenberg und einige kleine Weiler wurde am Nachmittag Maria Thann erreicht. Auf dem Fernradweg Königsee – Bodensee mit dem Abfahrtsgenuss durch das herrliche Laiblachtal zuletzt, wurde der Ausgangspunkt Lindau wieder erreicht. Mit den Autos fuhr man anschließend zum Landhotel Alte Post in Oberstaufen-Lambrechts.

Bei frischer Brise aber strahlendem Sonnenschein starteten die Radler anderntags direkt hinter dem Hotel auf dem Fernradweg zum herrlich gelegenen großen Alpsee. Der Iller-Radweg ab Immenstadt war ein Genuss. Mit dem Blick auf die noch zum Teil schneebedeckten Berge im Vordergrund, ging es gleichmäßig flussaufwärts über Sonthofen, Fischen zum wildrauschenden Illerursprung und zum Ziel in Oberstdorf, wo sich einige die Besichtigung der großen Skiflugschanze nicht nehmen ließen.

Am dritten Tag traten die meisten nochmals kräftig in die Pedale. Für einige schweißtreibende Anstiege wurden die Radler auf der Rückfahrt von Stiefenhofen nach Oberstaufen mit einem herrlichen Ausblick auf die Bergkette der Nagelfluh belohnt. Am Nachmittag wurde die Heimreise angetreten und im "Schwanen" in Glatten ließ man die drei erlebnisreichen Tage ausklingen.