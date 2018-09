Horb a. N. Kopf-an-Kopf-Rennen beim Hegefischen am Neckar

Für die Fischerkameraden hieß es am Sonntag dann: früh aufstehen, denn um 7 Uhr startete das gemeinsame Hegefischen. Das Wetter und das Fischwasser waren optimal an diesem Tag und so freuten sich die Fischer auf ein gutes "Petri Heil".

Bis 11 Uhr versuchten sie ihr Anglerglück am Neckar. Danach kamen alle in die Fischerhütte um ihre gefangenen Fische zu wiegen. Gespannt waren die Vereinsmitglieder als Josua Schulz, Daniel Panczyk und sein Sohn Paul Panczyk ihre Barben auf die Waage legten. Wer von den dreien holt den Titel?

Insgesamt wurden 18 Fische mit einem Gesamtgewicht von 16245 Gramm an Land gezogen