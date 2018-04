Horb a. N. Kopf abschalten und den Schmerz annehmen

Der nächste Abschnitt sollte den "Marathon" komplettieren und somit zweidrittel des Weges. "Dass ein Marathon zu laufen nicht einfach ist, ist jedem bewusst. Dass dies selbst in acht bis neun Stunden eine Tortur sein kann, sofern man sich ein Atemschutzgerät mir einem Gewicht von circa 25 bis 30 Kilogramm auf den Rücken schnallt, jetzt auch. Immer häufiger kamen Gedanken wie: ›Hör doch einfach auf. Du hast Schmerzen. Bis Böblingen hat dir eh keiner zugetraut und da bist du ja gleich.‹"

In der Mittagshitze sei die körperliche Belastung immer intensiver geworden, sodass sich die Männer eine zusätzliche Pause im Schatten gönnten. "Auf den letzten Kilometern vor Böblingen wurde langsam klar, einer von uns war an der Grenze. Die Schmerzen durch wundgeriebene Oberschenkel und Blasen an den Fußsohlen waren nicht mehr zu ertragen. Wir kämpften uns aber trotzdem zu viert bis zum Verpflegungsstopp durch." Einer der Männer musste zumindest für einen Teil der Strecke ausfallen. "Immerhin bis Böblingen hatten wir zu viert geschafft und somit dem Urteil vieler, unter anderem auch einiger unserer Kameraden, hatten wir jetzt schon getrotzt."

Das letzte Drittel startete durch Böblingen. "Hier hieß es nun, den Kopf abschalten und den Schmerz annehmen. Leichter gesagt als getan. Zumindest mein Fußballen meldete sich bei jedem Schritt mit einem Schmerzimpuls ans Gehirn. Jetzt hieß es durchhalten und mentale Stärke zeigen." Beim Böblinger Krankenhaus oben angekommen wurde die Truppe von einem Rettungswagen überrascht. "Ein Geschäftskollege, der in seiner Freizeit im DRK Ortsverein Böblingen tätig ist, hatte sich etwas einfallen lassen, um uns zu unterstützen. An einem schattigen Plätzchen, lud das DRK Bierbänke aus und verpflegte uns mit Äpfeln und allerlei Getränken. Diese freundliche Unterstützung, gab uns einen Motivationsschub, mit dessen Hilfe es dann weiter ging: Auf die lange Römerstraße Richtung Stuttgart-Vaihingen. Eine weitere Erkenntnis, die wir sammeln durften: Kopfsteinpflaster sieht zwar schön aus, ist aber mit geschundenen Füßen sehr schmerzhaft zu laufen."

Die A 8 überquert, ging es nur noch bergab. Man hoffte, den schwierigen Teil geschafft zu haben. Die Schmerzen an den bereits "geschundenen Stellen" hätten immer mehr zugenommen. "Ein Kamerad einer anderen Feuerwehr, der einen 80-Kilometer-Spendenlauf hinter sich hat, formulierte es meiner Meinung nach sehr passend: ›Ja, jeder Schritt schmerzt und nein, keine mentale Technik dieser Welt kann das ändern. Also hör einfach auf dich darüber zu ärgern und lauf weiter. Klingt esoterisch? Mag sein. Aber diese Lektion ist neben dem guten Zweck das Wichtigste, was ich aus diesem Marsch mitgenommen habe. Und tatsächlich lief ich nun wieder leichter.‹"

Motivation sichtlich am Tiefpunkt

Am Ortsausgang von Stuttgart-Kaltental war der letzte Stopp erreicht. Die Motivation sichtlich am Tiefpunkt angelangt, galt es, sich durchzubeißen. Der ausgefallene Kamerad sei, "die Schmerzen ignorierend" wieder miteingestiegen, was der Gruppe nochmals einen Schub gab.

"Die letzten sechs Kilometer bis zum Schlossplatz, unserem erklärten Ziel, zogen sich hin. Die eine oder andere Begegnung mit Passanten, werden wir aber vermutlich nie vergessen. So fragte uns eine verdutztes Frau: ›Lauft ihr hier? Ach ne, ihr seid ja Taucher.‹"

Das Ziel sei in "greifbarer Nähe" gewesen, als die Kameraden in die Königsstraße abbogen. "Die letzten Meter. Die letzten Kilometer war kein Wort gesprochen worden, außer mit interessierten Passanten, so groß war die Belastung. Nochmals alle Kraft zusammen nehmend, erreichten wir um 22 Uhr den Schlossplatz. Zwei Stunden später als eigentlich geplant. Unser Versorgungsteam wartete hier mit einem kühlen Bier, erleichtert uns zu sehen. Die Kräfte am Ende, die Atemschutzgeräte abgelegt, saßen wir auf dem Schlossplatz.

An dieser Stelle möchte ich nochmals dem wichtigsten Teil unseres Teams danken: unserem Versorgungsteam. Ohne Euch hätten wir es nie geschafft! Ihr habt uns immer wieder motiviert und bestens versorgt."