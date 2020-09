Kreis Freudenstadt Kontrollen an Horber Autobahnauffahrt

In der Innenstadt von Rottweil überprüften die Beamten 50 Personen und 37 Fahrzeuge. Es gab acht Verstöße, auch wegen Missachtung der Maskenpflicht an Haltestellen. Jedoch nicht nur im Kreis Rottweil, sondern auch in den anderen Landkreisen, für die das Polizeipräsidium Konstanz ebenfalls zuständig ist, fanden solche Kontrollen statt. Der Präsidiumsbereich umfasst neben den Landkreis Rottweil auch die Kreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Konstanz. Der Landkreis Freudenstadt liegt dagegen im Bereich des Präsidiums Pforzheim.

Insgesamt 189 Polizisten des Konstanzer Präsidiums waren an diesem landesweiten Sicherheitstag im Einsatz. Sie kontrollierten 551 Personen und nahmen 355 Fahrzeuge unter die Lupe. 230 Dokumente wurden überprüft und dabei drei Personen festgenommen, die mit Haftbefehl gesucht worden waren.

Fahndungsdruck auf Kriminelle erhöht

60 Personen und 13 Fahrzeuge wurden durchsucht, weil es Anhaltspunkte für Verstöße gab. Neben einigen Anzeigen wegen des Besitzes und Konsums von Haschisch wurden auch 39 Anzeigen gegen Gaststättenbetreiber wegen Verstößen sowie 50 Verkehrsordnungswidrigkeiten gefertigt.

Zudem wurden 15 Verstöße gegen das Arbeitsrecht und fünf Steuerverstöße festgestellt.

Der landesweite Sicherheitstag war geplant worden, um in erster Linie den Fahndungsdruck auf Kriminelle zu erhöhen. Parallel hierzu erfolgten auch Aufklärungsgespräche und Präventionsmaßnahmen.

Das Polizeipräsidium Konstanz hat neben den eigenen Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei für diese Kontrollmaßnahmen auch Unterstützung von der Bereitschaftspolizei, Zoll und Bundespolizei erhalten.