Horb a. N. Konkurrenzkampf unter Horber Lithografen

Der abschlägig beschiedene Inhaber der "Lithographischen Anstalt von J. Mest in Horb" verdiente sich ein Zubrot als "Zeichnungslehrer" an der 1853 gegründeten Gewerblichen Fortbildungsschule, an der auch der Bildhauer Johann Nepomuk Meintel als Zeichenlehrer für weiteren künstlerischen Nachwuchs in seiner Altarbauwerkstätte sorgte. Im Dezember 1855 beschloss der Horber Stadtrat, dem "Maler Möst" als "Zeichnungslehrer" eine Jahresbesoldung von 75 Gulden zu verabreichen, "solange man mit seinen Dienstleistungen zufrieden ist".

Mit einer Geschäftskarte, die der Kultur- und Museumsverein gleichfalls für das Stadtmuseum ersteigern konnte, warb Joseph Mest für seine lithographische Anstalt. Wie bei der Horber Vedute, die seinen Briefkopf zierte, finden sich auf dieser Karte der Götterbote Hermes sowie die römische Fruchtbarkeitsgöttin Ceres wieder, allerdings dieses Mal in puttenhafter Gestalt. Mit der Druckerpresse und der Staffelei setzte sich der "Lithograph und Maler" selbst in Szene, und am oberen Rand sind alle "einschlagenden Artikel" zu sehen, die es in seiner lithographischen Anstalt zu kaufen gab.

Kalligraphisches Können

Am unteren Rand seiner Geschäftskarte findet sich in der Mitte eine Horber Stadtansicht von Süden. Ein berittener Postillion hat gerade die hölzerne Neckarbrücke überquert, die auf zwei Steinpfeilern ruht. Der Turm des Wassertors und der Liebfrauenkapellenturm überragen die Dachfirste des Neckarstädtchens. Allein diese Geschäftskarte beweist das hohe kalligraphische Können des Joseph Mest, der im April 1873 im Alter von 64 Jahren verstarb.

Von seinen drei Söhnen traten zwei in die Fußstapfen des Vaters. Der älteste Sohn Anton führte die lithographische Anstalt unter dem Namen des Vaters weiter und der jüngste Sohn Eugen versuchte als Lithograf sein Glück in Wien. Von Paul Mest hat sich die "Aufnahms-Karte" in den Horber Turnverein aus dem Jahr 1879 erhalten, die wohl sein Bruder Anton gedruckt hat. Anton Mest verlegte 1896 die lithografische Anstalt in die ehemalige Leonhardskapelle, die nach der Säkularisation in ein Wohn- und Geschäfsthaus umgebaut worden war. Über dem Eingang zum Geschäftshaus stand in großen Lettern "Steindruckerei & Lithographie" und auf der Giebelseite "Buchdruckerei von Jos. Mest".

Der Turnverein Horb legte, unterstützt von den Brudervereinen in allen Teilen Deutschlands, den Grundstein zu einem Turnhallenbau, der 1891 auf dem Flößerwasen eingeweiht wurde und 1977 auf typische Horber Art und Weise ohne Not der Spitzhacke zum Opfer fiel. Die Aufnahmekarte mit einer Stadtansicht von Osten zeigt die Horber Jahnbrüder bei Leibesübungen auf den Neckarwiesen in Richtung Mühlen.