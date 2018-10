Horb a. N. "Konfi-Mus" für die Renovierung

Die Gaben für den Erntedankaltar können am Samstag davor in Mühlen in der Remigiuskirche oder in Mühringen in der Friedenskirche von 13 bis 15 Uhr abgegeben werden. Die Mesnerinnen Monika Dreiling und Doris Müller werden zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen den prächtigen Erntedankaltar schmücken.

Die Konfirmandengruppe leistet ebenfalls ihren Beitrag zum Fest, denn sie hat etwa 60 Gläser Apfelmus gekocht. Das sogenannte "Konfi-Mus" wird im Anschluss an den Gottesdienst für die Kirchenrenovierung verkauft.

Die Kirchengemeinde berichtet über die Renovierung: Seit Anfang September haben die Renovierungsarbeiten am Dachstuhl der Kirche in Mühlen begonnen. Bisher wurde der Schutt von den Mauern geräumt, um sich ein Bild von der Schadenslage machen zu können. Dabei hat sich bisher gezeigt, dass einige Balken faulig und morsch sind. Eventuell müssen sogar im Kircheninneren Stützen eingebaut werden, um die Kirchendecke zu sanieren.