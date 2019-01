Horb a. N. Kommunikation war nicht immer harmonisch

Besonders schade sei es, dass der Nahversorgungsmarkt in den Mühlwiesen nun doch nicht kommt, bedauerte die Ortsvorsteherin. (Siehe Bericht auf folgender Seite.)

Trotz dieser nicht wirklich prickelnden Ausgangssituation dankte Sylvia Becht allen für das in sie gesetzte Vertrauen und unterstrich, dass sie sich weiterhin auf die Zusammenarbeit freut.

Sie brach auch eine Lanze für das Ehrenamt und die Vereinsarbeit im Allgemeinen. Becht bedauert, dass viele die Vereine nur noch als Dienstleister sehen, die befristet auf eine bestimmte Zeit ein Angebot unterbreiten, das gerne angenommen wird, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass dies nur durch das Engagement der Ehrenamtlichen im Hintergrund möglich ist. In diesem Zusammenhang appellierte sie auch an alle Mitbürger, sich bei der anstehenden Kommunalwahl einzubringen. "Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, Bewährtes zu erhalten und die Zukunft unseres Ortes zu gestalten."

Das Miteinander, das in einer Richtung An-einem-Strang-Ziehen, stand in allen Neujahrsansprachen im Mittelpunkt, sei es bei der von Becht oder bei jener der kirchlichen Vertreterin Devika Schilling (katholische Kirchengemeinde), die auch die Grußworte von Steffi Martini, die für die evangelischen Christen aus Altheim sprach, überbrachte.

Katholische Gemeinde

Das katholische Kirchenjahr 2018 in Altheim lässt sich in Zahlen, Daten und Fakten zusammenfassen: 957 Katholiken gibt es in Altheim. Sie erlebten zehn Taufen, zwei Trauungen, leider auch acht Beerdigungen. Es gab fünf Kirchenaustritte und jeweils 13 Kinder waren es bei den Erstkommunikanten und den Firmlingen. Aktuell gibt es 19 Ministranten. Als Höhepunkte des vergangen Jahres werden die Fertigstellung der Gästewohnung im Pfarrhaus, der erfolgreiche Abschluss der längeren Suche eines neuen Dirigenten für den Kirchenchor und der Beitritt des Kindergartens in den Zweckverband katholischer Kindertagesstätten in den Dekanaten Calw und Freudenstadt gewertet.

Evangelische Gemeinde

Auch die evangelischen Christen in Altheim waren 2018 aktiv. Sie brachten sich sowohl im ökumenischen als auch im rein evangelischen Kirchenjahr in der Gemeinde ein. Man traf sich zu Gottesdiensten im Grünen, zu Filmabenden, zu Kindergottesdiensten und vor wenigen Tagen zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Gemeindefest, Konfirmation, Gottesdienste mit anschließendem Frühstück sowie weitere Aktivitäten standen zudem auf der Agenda 2018.

Ehrung

Bevor man die Feierstunde in lockerer Runde fortsetzte, durfte Sylvia Becht ihren Vorgänger Andreas Bronner für seine enormen Verdienste um den Ort mit der Ehrenmedaille der Ortschaft Altheim auszeichnen. Bronner zeigte sich zwar überrascht, hielt aber aus dem Stegreif eine Rede, in der er nochmals auf die Aufreger des Jahres einging: das Klo-Häuschen auf dem Friedhof, die Diskussion um die Glocke sowie den Wegfall des Nahversorgungsmarkts. Themen, die noch lange für Gesprächsstoff sorgen werden.