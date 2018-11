Horb a. N. Kommt es bei Friedhofs-WC zur Einigung?

Horb-Altheim. Wie bekannt, hat Anton Schermann eine Bürgerbefragung initiiert und Unterschriften für die Errichtung einer Toilettenanlage auf dem Altheimer Friedhof gesammelt. Am 5. September übergab er der Ortsvorsteherin Sylvia Becht eine Liste mit 271 Unterschriften. Alle Unterzeichner waren für den Bau einer Toilette. Rund einen Monat später schob er eine weitere Liste mit 265 Befürworter-Unterschriften nach. Insgesamt liegen so 536 positive Stimmen vor, die nach Ansicht von Gerhard Nafz und Schermann, die beide als Ansprechpartnern für diese Aktion zur Verfügung stehen, Grund genug sind, einen Bürgerantrag zur Errichtung einer Klo-Anlage zu stellen.

Becht las den ganzen Bürgerantrag vor und stellte fest, dass dieser Antrag der Gemeindeverordnung entspricht, dadurch Rechtens sei und angenommen werden muss. "Der Antrag wurde schriftlich eingereicht, er wurde sachlich begründet, und es wurden weit mehr Unterschriften beigefügt, wie eigentlich notwendig", fasste Becht die Zulassungsgrundlagen zusammen. "Jetzt sind wir am Zug – wir müssen innerhalb von drei Monaten, also bis Januar 2019, eine Entscheidung treffen." Dieser Tatsache schlossen sich sechs der sieben anwesenden Ortschaftsräte an.

Vom Prozedere her einigte man sich auf einen runden Tisch, an dem neben den Ortschaftsräten auch Vertreter der Stadt sowie eine Delegation der Bürger teilnehmen soll. Becht schlug vor, dass neben Schermann und Nafz weitere fünf Befürworter mit am Tisch sitzen sollen, die man per Losverfahren bestimmen wird.