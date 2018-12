Horb a. N. Kommt Ermäßigung bei Hundesteuer?

Die angespannte Parksituation in der Weitenburger Straße ist hinlänglich bekannt. Der vorgeschlagene Ausbau von fest installierten stationären Messgeräten aus anderen Ortsteilen wurde allerdings abgelehnt und beschlossen, für den Bereich Weitenburger Straße ein neues Messungsgerät anzuschaffen.

Dem Antrag, am Bürger-und Feuerwehrhaus in Sulzau die Türen, Garagentore und das Geländer fachmännisch zu bearbeiten, weil sie teilweise stark verwittert seien, wird insofern nachgegangen, als die Gemeinde beauftragt wurde, eine Einschätzung des Sanierungsaufwandes und eine erste Kostenschätzung von Fachbetrieben einzuholen.

Der Antrag, in allen Starzacher Friedhöfen eine Urnenwand aufzustellen wurde diskutiert, mit dem Ergebnis, dass die Verwaltung beauftragt wurde, bis zur Einbringung des Bürgerhaushalts 2019 Informationen zum Bedarf und zu den voraussichtlichen Kosten nähere Informationen zu liefern.

Zu der eingegangenen Behauptung "die Hälfte der Gemeindebediensteten sind nur Stundensammler; dafür Leute einstellen, die ihr Geld wert sind" gaben weder Verwaltung noch Gemeinderat eine Stellungnahme ab. Ebenso zum Antrag: "Die Vereinsförderungen abschaffen, weil es in Starzach gar keine Vereine gibt, die eine Vereinsförderung verdient hätten." Das Gremium stellte jedoch mit Nachdruck fest, dass die Starzacher Vereine einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der Gemeinde leisten und hält weiter an der Vereinsförderung wie bisher fest.

Die Anregung "Ermäßigung der Hundesteuer, wenn das Bestehen der Begleithundeprüfung, eines Teamtests oder Hundeführerscheins bestanden wird" begrüßte der Gemeinderat grundsätzlich, "wenn dies die bessere Erziehung der Hunde fördert". Die Verwaltung wurde beauftragt, die Neufassung der Hundesteuersatzung auf die Tagesordnung im kommenden Jahr zu nehmen.

Dem Antrag auf Verlängerung der Öffnungszeiten auf dem gemeindeeigenen Häckselplatz an Samstagen gegebenenfalls bis 14 Uhr wurde nicht entsprochen. Dagegen wird die Gemeinde den Antrag auf Einrichtung einer abschließbaren Fahrradbox am Bahnhof Eyach weiter verfolgen. Auch wurde die Anregung für die dauerhafte Übernahme von Patenschaften für Obstbäume positiv aufgenommen, ebenso die Anschaffung eines mobilen Zaunes zur Absicherung bei Festivitäten. Der Vorschlag, ein Zusatzschild an der Karl-Feederle-Straße im Ortsteil Bierlingen zur Würdigung der Verdienste von Pfarrer Karl Feederle anzubringen, ist bereits verwirklicht.