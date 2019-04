Horb a. N. Kommt der "Bahnhofspöbler" wieder frei?

Revision beim Bundesgerichtshof erfolgreich

Aktenzeichen 2 Kls 21 Js 8845/17. Dahinter verbirgt sich das Unwesen von Sascha K. Nach dem Urteil im vergangenen Jahr haben seine Anwälte Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Der urteilte am 6. November 2018 (Aktenzeichen: 1 StR 521/18) – das Urteil wird aufgehoben. Und zwar "hinsichtlich der verhängten Rechtsfolgen, insbesondere der Anordnung der Unterbringung". Begründung: "Es sei nicht hinreichend klar differenziert worden, welche von mehreren beim Angeklagten vorliegenden psychischen Störungen konkret für die Taten ursächlich war oder ob erst das Zusammenwirken der verschiedenen Störungen zu den Taten führte."

Deshalb muss das Landgericht Rottweil jetzt "über die zu verhängenden Rechtsfolgen" neu entscheiden. Konkret, so Richter Bernd Koch: "Die zweite Große Strafkammer muss erneut über sämtliche Rechtsfolgen entscheiden, also konkret über die Strafhöhe und auch darüber, ob erneut die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder eventuell sogar in einer Entziehungsanstalt angeordnet wird. Wenn die Zweite Große Strafkammer die Voraussetzungen der Unterbringung nicht für gegeben erachtet, ist es also auch möglich, dass der Angeklagte aus der Unterbringung entlassen wird."