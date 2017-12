Horb a. N. Kolpingszitate passen in Adventszeit

Horb. Trotz des plötzlich und unerwartet gekommenen starken Schneetreibens kamen viele Besucher. Pater Jennis hielt den Familiengottesdienst zusammen mit Diakon Klaus Konrad, und einige Jugendliche hatten sich auf Initiative von Präses Klaus Konrad in besonderer Weise auf den Advent vorbereitet. Als Vorbild dienten vier Haltungen, die Kolpingzitaten entnommen wurden. Sie passen zum Advent: Vertrauen, Freude, Frieden und Hoffnung. Diese Begriffe wurden im Kyrie als auch in einem Anspiel nach dem Evangelium sowie in den Fürbitten aufgenommen und von den Jugendlichen vorgetragen. Die Kolpingband Inflame musizierte wieder und gab schöne Adventslieder als auch andere Songs zum Besten. Danach gab es Weihnachtsbasteleien für die Kinder im Kolpingraum, und anschließend wartete die Kolpingsfamilie wieder mit Getränken sowie mit Schnitzel, Pommes, Spätzle und Salatteller auf – und manche Kinder bekamen über ihren vollen Tellern große Augen.

Alt und Jung waren beieinander, bis dann in der anschließenden Adventsfeier auch der Nikolaus wie angesagt kam und in seinem Gewand mit Mitra und Bischofsstab in Bischofswürde einmarschierte. Er erzählte aus dem Leben des beliebten Heiligen, und die Kinder trugen ihm Gedichte vor.

Für jedes Kind gab es dann auch ein Nikolaus-Päckchen, und natürlich wurde auch sein Lieblingslied gesungen, begleitet von David Daltoe am Klavier: Nikolaus ist ein guter Mann.