Horb a. N. Kolpingsfamilie feiert ihre Blockhütte

Horb. Die meisten Besucher fuhren mit dem Auto, die bis vor auf die Wiese bei der Campingplatzeinfahrt dicht an dicht geparkt waren. Manche machten einen gemütlichen Sonntagsausflug und die ganz Sportlichen marschierten geradeaus durch die Horber Natur, den steilen Berg am Ende der Panoramastraße hoch Richtung Kolpinghütte. Hier wurden vor allem um die Mittagszeit die Plätze knapp, denn die Menschen, die am Morgen am Gottesdienst teilgenommen hatten, nutzten gerne die Gelegenheit des angebotenen Mittagessens.

Der Duft, der aus Richtung Küche über den Platz wehte, war auch zu verlockend und der Sound der Spielgemeinschaft Horb/Bildechingen, die bereits den Gottesdienst mit ihrem Spiel bereicherten, lud ebenfalls zum Verweilen ein. Auch für die Kinder war ab dem frühen Morgen bestens gesorgt, denn auf dem freien Gelände lässt sich prima spielen. Sollte beim Herumtoben ein Malheur passieren, so war dies auch nicht schlimm, denn das DRK war mit einer kleinen Abordnung direkt vor Ort.

Für den Nachmittag hatten fleißige Helfer Kuchen gebacken und Kaffee gekocht, die "Gringos" eine Drei-Mann-Band bestehend aus Hans Schick aus Horb, Toni Welk aus Nordstetten und seit vergangenem Jahr neu Hartmut Hoppe vom Hohenberg, unterhielt mit Rock ’n’ Roll und Hits des goldenen Beat-Zeitalters.