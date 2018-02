Horb a. N. "König Fasnet und sein Tross sind der Boss"

Horb-Betra. Jutta Hellstern begrüßte: "Die Fasnet ist seit Jahr und Tag die Jahreszeit, die jeder mag. Denn Kummer, Sorgen sind vorbei, ein dreifach Hoch der Narretei. Wenigstens für ein paar Tage ist vergessen jede Plage, denn König Fasnet und sein Tross sind ab heute ja der Boss."

Anschließend fanden noch Ehrungen statt. Für ein jahrzehntelanges Mitmachen bei der Fasnet wurden Springorden verliehen. In Großgold bekam ihn Heinz Kindler (301 Auftritte); in Gold Tilo Dettling (151), Thomas Zimmermann (152), Rudi Dürr (155); in Silber Thilo Hellstern (76), Daniel Westermaier (77), Jochen Thomaier (81), Marcel Augsburger (84); in Bronce Cathrin Dlugosch (31), Frank Hellstern (32), Martin Beyer (33), Patrick Hellstern (37), Nina Quiskamp (39), Fabrice Maier (40).

Hofballett aus Empfingen