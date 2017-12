Horb a. N. Klingende Grüße für die Horber Bevölkerung

Horb. Bei den Instrumentalisten der Stadtkapelle ist es schon lange guter Brauch, dass sie am Nachmittag von Heiligabend vielen Horbern musikalisch frohe Festtage und ein gesegnetes neues Jahr wünschen. So auch in diesem Jahr.

Wie immer traf man sich zum "Opening" bei den Bauers vor dem "Steiglehof". Die Wirtsleute stellen immer Glühwein und Kinderpunsch sowie lecker belegte Häppchen zur Einstimmung bereit. Auch die Herren vom "Schwarzwurst-Stammtisch" lassen sich nicht zweimal bitten und bieten die Wurstspezialität, zu der sich so gut diskutieren und debattieren lässt, ebenfalls reichlich an. Nachbar Manfred Bok persönlich teilte die Schwarzwursträdle aus. Der Erlös dieser Aktion kommt dann der Jugendkapelle des Vereins zugute. Weit mehr als 50 Personen hörten den Musikern zu, die unter Stabführung von Stefanie Ewald weihnachtliche Weisen wie "Tochter Zion", "Oh du fröhliche" oder "Fröhliche Weihnacht überall" intonierten.

Viele der Besucher sangen so lauthals mit, dass Hornist Hubert Marquardt zwei Herren ganz energisch erklären musste, dass sie beim nächsten Lied bittschön still zu sein hätten, denn "ihr zwei bringt mich völlig draus".