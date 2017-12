Horb a. N. Kleines Dorf mit großer Freude an Musik

Horb-Ahldorf. Die beiden Vorsitzenden Vanessa Hamann und Jörg Hertkorn führten durch den Abend. Den Anfang machte die Aktivenkapelle des Musikvereins Ahldorf mit ihrem neuen Dirigenten Stefan Riethmüller, mit Stücken, die die Musiker teilweise vor Jahren schon einmal gespielt hatten, wie Melodien aus Disney-Filmen, Nessun Dorma aus der Oper Turandot, einen Konzertmarsch von Kurt Gäble und eine Polka von Siegfried Rundel. Mit "A Sign for Freedom" setzten sie ein Zeichen für den Frieden.

Die böhmische Polka "Ein Sonntag in Böhmen" hatten die Musiker mit Stefan Riethmüller neu einstudiert. Ein Kontrastprogramm dazu bot die Spielgruppe JAMS (Jung und Alt mit Spaß) unter der Leitung von Andrea Pfister, eine Gruppe von Jungmusikern und erwachsenen Neueinsteigern, unterstützt von einigen Aktiven der Stammkapelle. Sie hatten bewusst in ihrem Programm auf Marsch und Polka verzichtet und begeisterten die Zuhörer mit vier neu einstudierten schwungvollen Stücken bis hin zu "Thriller" von Michael Jackson. Dabei trugen die Musiker passend zu Michael Jackson schwarze Hüte und Sonnenbrillen. Eine ganz andere Art der Musik bot die junge Solistin Nadja Primbs aus Ahldorf mit ihrer Geige. Die 16-Jährige, die schon erfolgreich an Konzerten des Kammerorchesters der Musikschule Horb teilnahm, meisterte virtuos das Concertino 3. Satz von Antonio Vivaldi. Es folgten meisterlich gespielt der Kanon von Georg Philipp Telemann, der ungarische Tanz von Johannes Brahms und ein neuzeitliches Stück "Blackheart" von Thomas Jakon Bergersen aus dem Album "Two Steps from Hell". Als er vor zehn Jahren gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, mit einigen Frauen aus Ahldorf einen Gottesdienst musikalisch zu begleiten, hatte Norbert Geßler sofort zugestimmt. Daraus entstand der MiA-Chor, der zum Beispiel auch schon in Berlin einen Gottesdienst mitgestaltete. Inzwischen ist der Chor auf 30 Mitglieder angewachsen. Dazu kam die MiA-Brassband. Am 3. März 2018 wird das zehnjährige Jubiläum in der Ahldorfer Mehrzweckhalle zusammen mit dem Chor InTakt Mühringen gefeiert werden. Der Chor sang zunächst drei Spirituals. Die MiA-Brassband nahm das Publikum mit auf eine Reise in die Südstaaten der USA. Es gab mitreißenden Big-Band-Sound mit "South of the Border", "Sweet Carolina" und dem "Basin Street Blues". Mit "Aux champs elysees", "Down by the Riverside" und als Zugabe den "Bozener Bergsteigermarsch" verabschiedete sich der MiA-Chor und die MiA-Brassband gemeinsam unter begeistertem Applaus der Zuhörer.

Das Panik-Trio, Olli aus Ahldorf mit der Gitarre, Patrick mit dem Akkordeon und Uwe mit der Tuba, beide aus Wurmlingen, versprachen eher einen bunten Abend als ein Konzert. Wie Oliver Fuhrer erklärte, treten sie gewöhnlich nicht in Hallen vor größerem Publikum, sondern bei kleineren Veranstaltungen auf. Doch ihr Konzept, das Publikum einzubeziehen, ging auch in Ahldorf auf. In ihrem Repertoire hatten sie Lieder und Evergreens, die jeder kennt. Die Texte dazu hatten sie vorher an den Tischen ausgelegt. Alle sangen, klatschten und schunkelten fröhlich mit bei "Fliege mit mir in die Heimat","Butterfly", "Rote Lippen soll man küssen" und "Aber dich gibt’s nur einmal für mich". Beim Zillertaler Hochzeitsmarsch startete der MiA-Chor spontan eine Polonaise durch den Saal. Nach der Zugabe, der "Fischerin vom Bodensee", waren die Gäste eingeladen, den fröhlichen Abend, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas dabei war, an der Sektbar ausklingen zu lassen.