Horb a. N. Kleiner Kraftprotz erregt an Festwochenende Aufsehen

Aber neben dem "Jimmy" lockte auch die Oktoberfeststimmung ins Autohaus. Dort ist es fast schon Tradition, in jedem Jahr ein Oktoberfest zu veranstalten. In diesem Jahr hielt man den Rahmen etwas kleiner; keiner der Mitarbeiter musste in Seppelhosen rumlaufen, und auch die Damen durften sich selbstverständlich im gewohnten Business-Outfit anstatt im Dirndl präsentieren. "Oktoberfest light" könnte man sagen, und die Gäste, zu denen auch das frühere Inhaber-Ehepaar Hannelore und Fritz Daub zählten, fühlten sich in der lockeren Atmosphäre sichtlich wohl. Darauf ein Prosit.