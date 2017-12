Horb a. N. Klangvolle Lieder und heimelige Zithermusik

Horb-Talheim. Der große Raum war mit rund 50 Mitgliedern dieser Solidargemeinschaft trotz winterlicher Straßenverhältnisse, die die Anfahrt hoch an das Sportgelände im Weschental sehr erschwerten, gut besucht. Die Mitglieder der Ortsgruppe freuten sich auf dieses Zusammentreffen, denn es gab wieder einmal viel zu erzählen.

Doch als Oswald Zink, VdK-Multifunktionär und Vorsitzender des Talheimer Ortsvereins, kurz mit seiner Tisch-Glocke schellte, wurde es ruhig im Saal. Zink resümierte in seinem kurzen Rückblick, dass heiße Themen im zurückliegenden Jahr die VdK-Mitglieder ins Schwitzen brachten. Wie im Vorjahr war auch 2017 das prekäre Thema der immer mehr um sich greifenden Altersarmut in aller Munde. Mehr als 6,5 Millionen Menschen seien derzeit in Deutschland davon betroffen, wusste Zink. "Armut macht krank – Krankheit macht Angst", so sein Fazit.

Um jedoch nicht die Stimmung unter den Anwesenden zu trüben, brachte er noch einige poetische und teils recht pragmatische Gedanken zum bevorstehenden Weihnachtsfest zu Gehör und sang mit den Mitgliedern "O du fröhliche". Obwohl man zuvor einige Liederbüchlein verteilt hatte, brauchten die meisten der Sängerinnen und Sänger weder Noten noch Text. Sie sind es seit Generation gewohnt, unterm Weihnachtsbaum zu singen und können daher all die traditionellen Weihnachtslieder so gut wie auswendig. Auch hörte sich der Gesang geradezu professionell an, und auf Nachfrage kam heraus, dass viele der VdK-Mitglieder auch in irgendeinem Chor aktiv sind oder es zumindest waren.