Horb a. N. Kita hat zweimal Grund zum Feiern

Horb-Nordstetten. Bürgermeister Ralph Zimmermann erinnerte daran, wie viele Hände es braucht, um so einen Anbau zu bewerkstelligen. Am Anfang steht die Frage: "Was brauchen wir?" Dann konnte Architektin Barbara Kück vom Fachbereich Technische Betriebe mit der Planung beginnen. 250 000 Euro hat der Anbau gekostet. Dazu kamen noch einmal 50 000 Euro für die Renovierung des alten Gebäudes.

Durch die neuen Räumlichkeiten bekommt die "Kita Kunterbunt" einen Speiseraum, einen Schlafraum, einen Multifunktionsraum und einen neuen Gruppenraum. 20 Kindergärten gibt es in der Stadt für etwa 1000 Kinder. Der Bedarf steigt und muss immer wieder angepasst werden. "Wichtig ist, dass ihr Spaß habt und euch wohlfühlt", sagte Zimmermann zu den Kindern und forderte sie auf, ihr neues Reich mit Leben zu erfüllen. Er war auch nicht mit leeren Händen gekommen. Die Kindergartenleiterin Alena Mann nahm das Geschenk entgegen. In dem Päckchen, das noch nicht geöffnet wurde, soll sich etwas befinden, was sich die Kinder gewünscht haben.

"Mit zwei tollen Kindergärten sind wir in Nordstetten gut aufgestellt", stellte Ortsvorsteherin Edith Barth fest. Sie dankte der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat, die dem Anbau und der Renovierung des Altbaus zustimmten und das Geld für diese Investition in die Zukunft in die Hand nahmen. Nordstetten sei eine familienfreundliche Ortschaft, in der sich Jung und Alt wohlfühlen könnten. Nicole Schäfer vom Kindergartenreferat der Stadt dankte der Architektin Barbara Kück und Alena Mann, die mit dem Anbau, einem neuen pädagogischen Konzept und einem neuen Team sicher keinen leichten Start als neue Kindergartenleiterin in Nordstetten hatte und überreichte ihr eine Sonnenblume.