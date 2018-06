Horb a. N. Kita-Beiträge bis zu 110 Prozent rauf

Ho rb. Die Erhöhung dieser Gebühr en, so die Drucksache 69/2018, soll in zwei Schritten erfolgen. Die erste Erhöhung in diesem Beispiel von 242 Euro auf 305 Euro soll zum neuen Schuljahr erfolgen. Dann folgt jährlich eine dreiprozentige Erhöhung. Im Jahr 2020/21 sollen die Kita-Gebühren in diesem Beispiel dann bei 380 Euro liegen.

Dieter Rominger-Seyrich (SPD): "Das ist eine Erhöhung um 70 Prozent in drei Jahren. Trotz der hohen Ausgaben der Stadt für die hohe Qualität der Kinderbetreuung wollen wir eine kinderfreundliche Stadt sein. Aufgrund der guten Finanzsituation könnte man in die Gebühren auch eine soziale Staffelung einbauen."

Das forderte auch seine SPD-Kollegin Viviana Weschenmoser: "Wir haben nicht nur die Mitarbeiter von Daimler, Bosch-Rexroth und Co. in der Stadt. Sondern Familien, die am unteren Limit knapsen. Für die sind schon 300 Euro oder mehr viel Geld. Gestaffelte Gebühren könnten dafür eine Lösung sein."