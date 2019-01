Horb a. N. Kirchenmusik aus Horb – interpretiert von Horber Musikern

Der Projektchor des Martin Gerbert Gymnasiums zusammen mit Instrumental- und Vokalsolisten und einem Streicherensemble, bieten Werken aus der langen Tradition der Horber Kirchenmusikgeschichte dar. Mit dabei sind – neben zwei Bach-Arien und einer barocken Hornsuite – Werke von Martin Gerbert, Leonhard Kleber, der von 1516 bis 1518 Stiftsorganist war, und Alois Stahl, der von 1900 bis 1918 in Horb Stadtpfarrer war und als Orgelvirtuose eine Namen hatte. Außerdem erklingen Weihnachtslieder aus einem Chorbuch des ehemaligen Horber Franziskanerklosters, die Norbert Geßler für diese Aufführung mehrstimmig gesetzt hat. Von Fürstabt Martin Gerbert wird beim Konzert am Samstag in der "Kappel" das doppelchörige Kyrie aus seiner "Missa in Coena Domini" erklingen. Das hier abgebildete Porträt zeigt ihn mit dem Brustkreuz – einem Geschenk Maria Theresias – und seinen Insignien als Fürstabt: Krummstab, Mitra und Fürstenhut. Zu diesem Konzert sind alle Freunde der geistlichen Musik abgebildet. Der Eintritt ist frei.