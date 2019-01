Horb a. N. Kirchenchor freut sich über Verstärkung

Horb-Bittelbronn. Bevor der Vorsitzende Ingo Schlotter mit seinem Tätigkeitsbericht begann, stimmte der Chor unter der Leitung seines Dirigenten Steffen Schneider ein Lied an. Neben den kirchlichen Auftritten standen das Bittelbronner Dorffest sowie das Konzert der Kirchenchöre in Altheim auf der Agenda des Chors. Nach dem Motto "Gestern und Heute" präsentierten die Mitglieder beim letztjährigen Dorffest diverse Film- und Bildpräsentationen, welche die Ortschaft im Wandel der Zeit darstellten. Des Weiteren verwöhnte der Chor die Gäste mit einem Angebot an Kaffee und Kuchen. Das gemeinsame Kirchenkonzert mit den Chören aus Altheim, Bittelbronn, Grünmettstetten und Talheim in der katholischen Kirche Maria Geburt galt als Höhepunkt des vergangenen Jahres. Derzeit laufen die Planungen für eine gemeinsame Osternacht in Altheim, wie Schlotter verriet.

Der Probebesuch entwickelte sich positiv gegenüber dem vorigen Vereinsjahr. Bei 14 aktiven Sängern verzeichnete der Chor damals eine Beteiligung von 87 Prozent, welche im vergangenen Jahr auf 90 Prozent anstieg. Ferner bekam der Kirchenchor mit vier weiteren Sängerinnen und Sängern im vergangenen Jahr Verstärkung, was Dirigent Schneider sichtlich freute. "Ich bin immer wieder beeindruckt, welche Stimmgewalt dieser kleine Chor entfaltet", lobte der Chorleiter.

Insbesondere hob Schneider die Disziplin in den Proben hervor und bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr erbrachtes Engagement.