Horb a. N. Kinderstimmen wärmen die Herzen

Für die Gäste hatte Markus Mertens die passenden Liedtexte in einem Heft zusammengestellt und animierte damit zum Mitsingen. Zum Schluss sangen die Kinder das Lied "Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen". Zum Dank für ihre schöne kindgerechte Einlage erhielten die Kinder ein kleines Geschenk. Und sie revanchierten sich mit kleinen selbst gebastelten Weihnachtssternen, die sie an die Gäste verteilten. Nach einer kleinen Pause erklang Gitarrenspiel. Daniela und Yasmin Maier, die auch schon im vergangenen Jahr einen sehr unterhaltsamen Auftritt hatten, erfreuten die zahlreichen Gäste mit Weihnachtsliedern, die sie in englischer Sprache intonierten. Schließlich folgten sehr interessant getaktete und modern gespielte Melodien. Unter anderem sehr melodisch gesungen "Alleluija, Alleluija" und "Rudolph the Red Nosed Reindeer". Das Publikum klatschte begeistert. Damit herrschte im weihnachtlich geschmückten "Adler"-Saal eine gute Stimmung. Die Gäste wurden von einigen Ortschaftsräten freundlich bewirtet. Es fehlte an nichts. Zur weiteren Aufheiterung erzählte Ortsvorsteher Andreas Schad einige Witze, die bei den Senioren sehr gut ankamen. Nach diesem unterhaltsamen Einstieg bezauberte Manfred Zimmermann die Gäste von der Bühne aus mit seinem einfühlsamen Gitarrenspiel, unterlegt mit einigen lustigen Gesangseinlagen.