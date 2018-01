In Isenburg wurden am Dreikönigstag die Sternsinger im Rahmen eines Gottesdienstes, den Pater Jennis hielt, ausgesandt. Aufgeteilt in drei Gruppen wünschten die neun Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren in den Familien Frieden und den Segen Gottes. Über die Türe schreiben die Sternsinger: "20-C-M-B-17" (Christus mansionem benedicat; Christus segne dieses Haus). Der Erlös geht dieses Jahr an notleidende Kinder in Indien und weltweit. Betreut wurden die Sternsinger von Gabi Blank. Foto: Baiker