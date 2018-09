Horb a. N. Kinder erinnern an schönen Sommer

Dann warteten alle gespannt auf die Kindergartenkinder. Die Kleinen zeigten einen Ausschnitt davon, was sie gerne im Kindergarten machen. Alle waren voll dabei und sangen laut mit beim Begrüßungslied mit der Aufforderung: "Kommt herein." Begleitet wurden die Kinder von Silvia Lauersdorf mit der Gitarre. Sie erinnerten an den schönen Sommer mit dem Spiel vom Sonnenkäferpapa und der Sonnenkäfermama. Dann hieß es "Ich bin ein Frosch – Quack-Quack" mit ein paar gar nicht so einfachen Zungenbrechern. Wie schön und praktisch so ein Regenschirm sein kann, zeigten die Kinder in ihrem letzten Spiel und verabschiedeten sich dann mit einem fröhlichen Winke-Winke-Lied. Auch sie wurden mit viel Applaus für ihren Auftritt belohnt. Noch lange saßen die Gemeindemitglieder zusammen, genossen den Nachmittag und plauschten bei Kaffee und Kuchen.