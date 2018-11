Horb a. N. Kerzen, Song-Feinkost und eine Prise Humor

Horb. Die Stimmung fügte sich nahezu perfekt in die vom Duo präsentierte Musikauswahl ein, wovon sich mehr als hundert Besucher persönlich überzeugten. Ganz nach der Devise "Sit And Listen" erwartete das Publikum ein breites Spektrum an sehr vielseitigen Songs, die in heimeliger Atmosphäre akustisch präsentiert wurden.

Zur Besonderheit des Duos gehört, dass die beiden Musiker in ihrem Programm nicht ausschließlich auf populäre Titel zurückgreifen. Es sind vor allem die für die breite Masse eher unbekannten Songs, we lche für Begeisterung sorgen. Hörgenuss gepaart mit musikalischer Weiterbildung widerfährt dem Besucher. Dies wurde unter anderem beim Titel "Say You’ll Haunt Me" (Stone Sour) deutlich, den Timo Müller (Gesang) und Michael Eisenbeis (Gitarre) in eine temporeiche Ballade verwandelten. "Es ist uns wichtig, dass wir unsere eigene Note mit einfließen lassen können", betont Eisenbeis, der mit seiner perkussiven Spielart an der Gitarre Akzente setzt. Müllers breites Stimmspektrum ermöglicht zudem, dass viele unterschiedliche Stile in einem eigenen Sound vereint werden können. Dies stellte der Sänger unter anderem bei "Little Wonders" (Rob Thomas) unter Beweis, wobei sich Müller in den weichen Passagen sowie im kraftvollen Höhepunkt gelungen in Szene setzte. Dass der Sänger gesundheitlich angeschlagen war, war seiner Stimme nicht anzumerken. "Das ist Rock ’n’ Roll! Stilles Wasser und Fenchelhonig", witzelte Müller über seinen Zustand, während Eisenbeis in gewohnter Manier stichelte: "Wie auf einem Seniorenausflug." Zu den Highlights zählte der "Four-Chord-Song" (Axxis Of Awesome), zu dem sich beide Musiker gesanglich einbrachten. Als unterhaltsam und aufschlussreich stellte sich die Darbietung dieses sechsminütigen Medleys heraus. Denn hierbei stellten die Zuhörer begeistert fest, wie viele populäre Titel aus denselben vier Akkorden bestehen. Dies brachte unter anderem die Songs "Forever Young", "Take on Me", "Let It Be", "No Woman No Cry", "Africa", "Poker Face" und sogar Andrea Bocellis "Time to Say Goodbye" zum Vorschein.

Dementsprechend amüsiert und begeistert reagierten auch die Zuhörer auf dieses musikalische Puzzle. Auch in den kurzen Pausen zwischen den Songs hielten die beiden Akteure das Publikum mit ihren typischen Sticheleien bei bester Laune. So auch nach der Darbietung von "A-Team" (Ed Sheeran), als Müller behauptete, dass der Name des Künstlers aus dem Schwäbischen komme. "Bitte nicht", versuchte Eisenbeis den vermeintlichen Witz des Sängers zu verhindern. "Das ist abgeleitet von: Ed schire, es isch warm gnug", witzelte Müller, der daraufhin prompt die Quittung von seinem Gitarristen bekam. "Ich suche übrigens einen neuen Sänger mit einem besseren Humor", verkündete Eisenbeis leicht schmunzelnd.