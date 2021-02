1 Behälter mit Tüten für HundekotFoto: Hopp Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Ortsvorsteher Ade hat den Job selbst erledigt / Im Sommer "echt kein Vergnügen"

Horb-Talheim (pm). Stationen mit Hundekotbehältern müssen regelmäßig geleert werden. Bisher hat sich noch niemand gemeldet, der bereit wäre, diese Aufgabe ehrenamtlich zu übernehmen.

Darüber wurde in der Sitzung des Ortschaftsrats informiert. Die Aufgabe ist somit immer noch vakant und wird derzeit vom Ortsvorsteher erledigt. Sollte sich niemand finden (auch mehrere Personen, die sich abwechseln, wären willkommen), müsste im Ortschaftsrat besprochen werden, ob und wenn ja, wie die "Belloo"-Stationen weiter betrieben werden können. Hierzu stellte Anton Ade folgendes fest: "Das Leeren der Belloo-Stationen ist nicht Aufgabe des Bauhofs und das Betreiben der ›Belloo‹-Stationen ist nicht mit der Hundesteuer abgegolten. Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch, dass Bello-Stationen aufgestellt werden." Aus seiner persönlichen Erfahrung heraus äußerte er die Bitte an die Hundebesitzer, sie mögen doch die bereitgestellten Tüten wenigstens zubinden, bevor sie sie in die Abfallbehälter werfen. "Wer im Sommer mal so einen Behälter geleert und hinterher in seinem Auto zur Entsorgung transportiert hat, der weiß, von was ich rede. Es ist echt kein Vergnügen, Plastiktüten, aus denen der Sabber rausläuft, aufzusammeln und zu entsorgen."