Horb a. N. Keine Berührungsängste mit der Natur

Horb-Rexingen. Im Vordergrund stand die Auszeichnung als "Naturnaher Kindergarten", welche im Rahmen des Sonderwettbewerbs "Soziale Natur – Natur für alle" von der "UN-Dekade Biologische Vielfalt" (siehe Info) verliehen wurde. Die beachtlichen Geschenke der geladenen Gäste waren das i-Tüpfelchen für die Pädagogen und bestätigten diese zusätzlich in ihrer Arbeit.

Neben Ortsvorsteherin Birgit Sayer und ihrem Stellvertreter Eckhard Göttler wohnten auch Nicole Schäfer (Leitung Kindergärten) von der Stadt Horb sowie die Vertreter des Kirchengemeinderats, Elternbeirats, der Diakonie und der Weidegemeinschaft den Festlichkeiten bei.

In einem Imagefilm begrüßten die Kiga-Kinder die Gäste und gaben einen kleinen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten rund um das Treiben in der Natur – Statements inklusive. "Ich mache mich am liebsten dreckig", betonte eines der Kinder, das mit Vorlieb den Matsch in der Natur genießt.