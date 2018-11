Horb a. N. Kein Tannenhonig wegen zu heißem Wetter

Horb. Das Bienenjahr begann laut dem Vorsitzenden des Horber Bezirksimkervereins, Lorenz Hellstern, mit einem nassen, aber nicht so kalten Januar. Mitte Februar fielen 15 Zentimeter Schnee und es folgten frostige Tage. Dies wiederholte sich Mitte März. Danach explodierte die Natur förmlich. In der zweiten April-Hälfte blühte bereits der Raps und auch die Obstbäume blühten reichlich. Nur die Anzahl der Flugbienen und die Trockenheit in der ersten Mai- Hälfte bremste zunächst den Blütenhonigeintrag. Dies konnte aber wieder wettgemacht werden und die starken Bienenvölker bescherten den Imkern eine schöne Blütenhonigernte.

Bei der Waldbegehung im Juni konnten die Imker dann kaum Fichtenrindenläuse an der Fichte finden, bei der Tanne sah es aber besser aus. So bestand große Hoffnung, dass es in diesem Jahr Tannenhonig geben könnte. Durch die große Hitzewelle vermehrten sich die Tannenhonigläuse jedoch nicht mehr wie erhofft. Nur inselweise honigte die Tanne. Die Imker konnten zwar dunklen Honig schleudern, der aber gemischt und so als Waldhonig zu deklarieren ist. Durch die weitere warme Witterung können die Imker die Varroa-Behandlung nicht vor Mitte Dezember durchführen.

I n seinem Rechenschaftsbericht ging Hellstern auch auf die Mitgliederstatistik ein. Das Durchschnittsalter liegt bei 64 Jahren, die Mitglieder bleiben dem Verein rechnerisch rund 22 Jahre treu. Der Verein hat 68 Mitglieder, die 559 Bienenvölker bewirtschaften. Dies ist ein Plus von zwei Mitgliedern und 50 Völkern gegenüber dem Vorjahr.