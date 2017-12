Horb a. N. Kehrt Rita Rozenberg bald nach Horb zurück?

Wenn man genau zuhört, was Rozenberg sagt, dann ist damit vielleicht zu rechnen. "Die Künstlerszene, die ich hier im oberen Neckartal und in Deutschland in Berlin und Darmstadt kennengelernt habe, ist ganz anders als in Israel. Dort herrscht absoluter Wettbewerb. Hier sind die Künstler wirklich offen und bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten."

Wie ist ihre Bilanz? Wie hat sie Deutschland kennengelernt? "Deutschland ist sehr offen. Es war für mich aber hart, mich an die Mentalität zu gewöhnen. In Israel herrscht absolute Vielfalt. Ich habe in Jaffa direkt in arabischer Nachbarschaft gewohnt, jeden Morgen die Muezzin-Rufe von den beiden Moscheen nebenan gehört. Hier ist Deutschland machen es die Menschen einem wirklich leicht, sich in die lokale Gemeinschaft einzufügen."

Israel – die Unruhen um Jerusalem, was macht das mit diesem Land? Rozenberg: "Ich habe in der Nähe der US-Botschaft in Tel Aviv gewohnt. Das große Problem ist jetzt, dass mit Donald Trump ein Spieler von außerhalb das Thema wieder zurück nach Israel gebracht hat. Ich habe viele Freunde in Jerusalem, die berichten, dass es dort im Großen und Ganzen auch mit ihrer arabischen Nachbarschaft keine Veränderungen gegeben hat. Fakt ist: Als der Staat Israel von den Juden gegründet wurde, war Jerusalem immer als internationale Stadt vorgesehen. Und nicht als Hauptstadt des Staates. Jetzt ist Jerusalem durch das Vorgehen von Trump in Sektionen geteilt, und das bringt die alten Kontroversen wieder auf die Tagesordnung. Angst habe ich aber nicht, nach Jerusalem zu gehen. Wenn man dort lebt, ist man gewohnt, dass es immer Unruhen gibt. Irgendwo ist immer was."

Und was hat sie in Deutschland am meisten überrascht? Rozenberg: "Die Kinder in der Schule sind in ihrem Denken nicht so frei. In Israel stellen die Kinder Fragen, analysieren die Antworten und bilden sich dann ihre Meinung. Das habe ich hier in Deutschland etwas vermisst – insbesondere, was die Geschichte und die Politik von Israel anbelangt. Dort gibt es immer noch sehr viele Vorurteile und sehr wenig Analyse."

Was hat die jüdische Künstlerin am meisten in Deutschland positiv überrascht? Rozenberg: "Besonders das Essen. Ich liebe das Frühstück, was uns Franks Mutter morgens zubereitet hat."