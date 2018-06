Horb a. N. Kehrt in der Bahnhofsszene jetzt Ruhe ein?

Horb. Der Schwarzwälder Bote hat Kalle, Paul und Didi (Namen geändert) getroffen. Die drei sitzen auf der Steinbank vor dem Bahnhof Richtung Gleise. Es ist abends, gegen 19.15 Uhr. Kalle hatte sich beim Schwarzwälder Boten gemeldet.

Er sagt: "Wir sind froh, dass Sascha K. endlich verurteilt wurde. Er hat hier für jede Menge Unruhe gesorgt, und dafür, dass wir die Leidtragenden sind!" Paul: "Die Horber suchen ein Opfer, da sind wir dann die Leidtragenden."

Der konkrete Anlass, warum sich die drei an den Schwarzwälder Boten gewendet haben: Der "Skandal" mit dem Kind. Kalle: "Eine Frau hat sich zu uns gesetzt, mit ihrem vierjährigen Kind. Es musste mal aufs Klo. Sie ging in eine Gaststätte, doch sie wurde rausgeschmissen. Aussage des Mitarbeiters: Für Euch Penner ist das WC woanders. Ein Kind als Penner zu bezeichnen –­ das ist doch unmenschlich. Der kleine Vierjährige kam ganz verdattert raus und hat sich dann in der Tür eingenässt!"