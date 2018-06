Horb a. N. Katholische Kirche will Ohren öffnen

So wurde der "Papiertiger" entwickelt. Hier können die Besucher Papiere mitbringen, die gesichtet und geordnet werden. Die Inhaber werden aufgeklärt, um was es bei welchem Formular geht, beziehungsweise bekommen praktische Ratschläge. Die Vesperkirche wurde eröffnet, eine Warentausch-Börse organisiert sowie die Nikolaus-Aktion gestartet.

In Freudenstadt wurden die Räume vom Stadtbahnhof zur Taborkirche verlegt, Ältere und Einzelpersonen hatten sich nicht dorthin getraut. Inzwischen ist das Zentrum beliebt und wird gerne aufgesucht. Ein Höhepunkt war der Kirchentag in München. Das Modell Zuhören wurde in einem Pavillon in der Stadt vorgestellt. Demonstranten hatten das Zelt umringt und zu pöbeln begonnen; die Polizei war vor Ort. Als man sich verständigt hatte, gab es keine Gegner mehr, sondern freundliche Gespräche.