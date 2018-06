Horb a. N. Katholische Kirche will Ohren öffnen

Nach einem Ausbildungskurs wurde das Projekt in Angriff genommen, anfänglich zögerlich oder wenig beachtet, wurde weitergearbeitet. Neue Ideen wurden entwickelt. Über Mund-zu-Mund-Empfehlung, auch vom Tafelladen, kamen mehr Menschen mit konkreten Problemen. Gefragt war Hilfe bei Formularen, Schuldnerberatung, eine Flüchtlingssprechstunde, Fragen bei Krankheiten.

"Papiertiger" hilft bei Formularen

So wurde der "Papiertiger" entwickelt. Hier können die Besucher Papiere mitbringen, die gesichtet und geordnet werden. Die Inhaber werden aufgeklärt, um was es bei welchem Formular geht, beziehungsweise bekommen praktische Ratschläge. Die Vesperkirche wurde eröffnet, eine Warentausch-Börse organisiert sowie die Nikolaus-Aktion gestartet.

In Freudenstadt wurden die Räume vom Stadtbahnhof zur Taborkirche verlegt, Ältere und Einzelpersonen hatten sich nicht dorthin getraut. Inzwischen ist das Zentrum beliebt und wird gerne aufgesucht. Ein Höhepunkt war der Kirchentag in München. Das Modell Zuhören wurde in einem Pavillon in der Stadt vorgestellt. Demonstranten hatten das Zelt umringt und zu pöbeln begonnen; die Polizei war vor Ort. Als man sich verständigt hatte, gab es keine Gegner mehr, sondern freundliche Gespräche.

Das Zentrum des Zuhörens in Horb befindet sich im Begegnungshaus ParaDios, Neckarstraße 44, am Rande der Fußgängerzone. Die Sprechstunden sind immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Die ehrenamtlichen Zuhörer sind während dieser Zeit auch unter Telefon 07451/55 14 26 zu erreichen.

Die ehrenamtlichen Helfer in Freudenstadt bieten jeden Montag von 17 bis 19 Uhr Sprechstunden an. Sie sind während dieser Zeit auch unter Telefon 07441/91 72 60 zu erreichen. Ebenso können unter dieser Nummer Termine vereinbart werden.

Jeder ist laut Dekanat willkommen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität und Religionszugehörigkeit.