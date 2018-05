Horb a. N. "Kapelle als Heimat erkennen"

Horb-Grünmettstetten. Ideal ist es zudem, wenn man im Ort mit Johannes Kreidler einen emeritierten Weihbischof hat, der immer seiner Heimatgemeinde treu bleibt und die Zeit findet, am Dreifaltigkeitstag mit seinen Mettstettern eine Dankandacht zu feiern. Der Kirchengemeinderat hatte den Platz vor der Kapelle, die in der Nähe des Sportplatzes etwas versteckt im Wald liegt, mit ein paar Biertisch-Garnituren ausgestattet und konnte so all den vielen Besuchern dieser Feierstunde einen ordentlichen Sitzplatz anbieten. Der Platz im Kirchlein wäre zu knapp geworden.

Nach kurzen Begrüßungsworten von Weihbischof Kreidler, der hervorhob, dass die Kapelle schön geworden sei und man den gesamten Dank konzentriert an Maria weitergeben möge, sang der Kirchenchor von St. Konrad eines der drei Marien-Lieder, die während der Feier erklangen.

In seiner Predigt betonte der hohe Geistliche, dass diese Marienkapelle für die Grünmettstetter und ihre Besucher ein Stück Heimat sei, in der man Ruhe und Geborgenheit finden würde. "Seit ich denken kann, gehört diese Kapelle für mich zur Heimat." Es sei eine irgendwie geheimnisvolle Beheimatung, die von diesem Kraftort ausgehe. Es sei ein Ort, wo man gerne hingehöre, denn man erfahre hier die Gegenwart von Gott und der Gottesmutter Maria. "Es ist schön, wenn die Menschen die Kapelle als Heimat erkennen und ihre spirituellen Erfahrungen hier machen. Hier ist ein Ort, der uns weiterträgt, auf den wir uns verlassen können – ein Ort, an dem auch die Seele ihre Heimat findet." Kreidler betonte auch, dass gerade heimatverbundene Menschen nicht zu hektischen Aktivitäten neigen, dass sie jedoch in ihrer schlichten Bescheidenheit Ruhe und Kraft ausstrahlen. "Eine Ausstrahlung die vom Himmel her kommt", vermutet Kreidler.