Horb a. N. Kampf für schnelles Internet hat Erfolg

Ortsvorsteher Albrecht Dietz ist glücklich: "Das ist eine gute Nachricht. Der lange Kampf hat sich dann doch gelohnt." Er hatte ein Schreiben von der Telekom bekommen. Zitat: "Jetzt schnelles Internet für Ihlingen. Rund 90 Haushalte können ab dem 15. Januar schnelles Internet nutzen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Die Telekom hat dafür einen Verteiler neu aufgestellt und mit moderner Technik aufgerüstet."

Das Ende eines mehrjährigen Kampfes. Denn: Ihlingen hatte bis jetzt eine "Breitband-Mauer". Im November 2016 verkündete die Telekom, dass der Ortsteil schnelles Breitband bekommt. Allerdings nur die Haushalte an der Straße zu Rexingen. Denn damals wurde nur der eine Verteiler an der Kreisstraße 4779 – der Straße nach Rexingen – aufgerüstet. Der zweite Verteiler an der Toggenburgstraße war nicht in den Ausbauplänen. Bei der Info-Veranstaltung schlug der Telekom die Wut der Bürger entgegen – denn gut 75 Prozent der Ihlinger Bürger waren damals weiter abgehängt. Ortsvorsteher Dietz nahm damals zwar den Telekom-Vertreter in Schutz, bat ihn aber, die Stimmung aus Ihlingen seinen Chefs rüber zu bringen. Und das hat offenbar gewirkt.