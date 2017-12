Horb a. N. Kalender mit historischen Ansichten

Horb-Dettingen. Manfred Hipp, Vorsitzender des Fördervereins, hat den Kalender zusammengestellt und gestaltet. Sein Hobby, sich mit historischen Dingen zu beschäftigen, hat ihn dazu bewegt. Hipp sagt, dass es unwahrscheinlich spannend sei, anhand von alten Bildern zu sehen, wie sich eine Gemeinde entwickelt hat.

So verhält es sich auch in Dettingen. Mittels der Kalenderbilder ist zu sehen, wie sich der Ort über die vergangenen 120 Jahre verändert hat. So ist zum Beispiel der Ortsteil Überrain Anfang der 80er-Jahre, geschuldet durch den Bau einer Umgehungsstraße, mitsamt dem Bahnhof verschwunden. Die Begradigung des Neckars, Aufforstung der Talhänge und nicht zuletzt die Bebauung der Hänge und der Talaue hat die Ansichten von Dettingen unwahrscheinlich verändert.

Obwohl man sich in Dettingen meistens an Fixpunkten wie der Kirche oder dem Amtshaus orientieren kann, muss man sich manchmal anstrengen zu erkennen, welchen Blickwinkel das Bild zeigt. "Ich versuche dann möglichst den Standpunkt des damaligen Fotografen zu finden und mir so einen Überblick zu schaffen. Es ist immer wieder ein Erlebnis, von diesen Punkten aus die alte Fotografie und das jetzige Panorama zu vergleichen und zu sehen, wie gravierend teilweise die Veränderungen sind. Ich denke, es ist auch für nachfolgende Generationen von Interesse zu sehen, wie sich unsere Gemeinde verändert hat und sich sicherlich auch weiter verändern wird", so Hipp.