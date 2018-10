Horb a. N. Kaffee, Brötchen und ein Schwätzchen

Horb. "Noch ’n Toast, noch ’n Ei, noch ’n Kaffee, noch ’n Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre?" So fröhlich wie einst bei den Gebrüdern Blattschuss am Frühstückstisch geht es auch im "Café Kunterbunt" zu. Da langt eine kleine Hand nach einem Stück Brot, ein Bub schiebt sich den Beißring rein, und eines der größeren Mädels freut sich auf ihren Kakao. Alles was so zu einem guten und vor allem gesunden Frühstück gehört, steht auf dem großen Tisch im Horber Familienzentrum im Mühlgässle 10 für jeden, der vorbeikommt bereit.

Doch das vielfältige Frühstück ist nur eines der Angebote das zu diesem Vormittag von 9.30 bis 11.30 Uhr im Familienzentrum gehört. Interessenaustausch, Tipps oder einfach nur mal raus aus den vier Wänden, um mit Gleichgesinnten ein Schwätzchen zu halten sind weitere Punkte, die für einen Besuch im Elterncafé sprechen. Hier treffen sich Eltern mit kleinen Kindern und Babys, aber auch Schwangere und Interessierte, um sich auszutauschen und gemeinsam zu frühstücken. Natürlich ist auch der Opa, der aufs Enkele aufpasst, herzlich willkommen.

"Wir freuen uns über jeden neuen Gast", schreibt das Vorstands-Trio in seiner kleinen Broschüre, doch derzeit würde man sich über ein paar ehrenamtliche Mitmacherinnen viel mehr freuen.