Horb a. N. KAB hilft, arbeitet mit und spendet

Horb-Nordstetten. Präses Diakon Klaus Konrad konnte unter anderen den Diözesanpräses Matthias Schneider begrüßen. Mit ihrem Programm auf der Grundlage des Glaubens und der christlichen Sozialethik versuche die KAB Nordstetten das Gemeindeleben mitzugestalten, kommunal, kirchlich und auch im ökumenischen Sinn, sagte Präses Klaus Konrad in seinem Grußwort.

Die KAB sei gefordert, sich mit vielen Umbrüchen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auseinanderzusetzen. Sie ist dabei in verschiedenen Ebenen eingebettet im Dekanat, im Bezirk, auf Diözesan- und Bundesebene, aber auch in der Welt (siehe Uganda-Hilfe der KAB Nordstetten). Kirche am Ort und an vielen Orten, dieses Thema griff auch Diözesanpräses Matthias Schneider in seinem Grußwort auf. Die KAB setzt sich überall in der Arbeitswelt und in der Sozialpolitik für christliche Werte ein. Schneider dankte allen für ihr Engagement und bat die Mitglieder, dabeizubleiben, auch wenn sie vielleicht nicht mehr selbst aktiv mitarbeiten könnten.

Ortsvorsteherin Edith Barth lobte den guten Zusammenhalt in der KAB. Wenn ihre Mithilfe gefragt sei, sei es am Volkstrauertag, der Straßensammlung für die Kriegsgräberfürsorge oder beim Dorffest, könne sie immer auf die KAB zählen. Sie wünschte den Mitgliedern weiterhin ein so solidarisches Zusammenstehen. Schriftführerin Marlene Bok berichtete über das breit gefächerte Angebot an Aktivitäten, die das ganze Jahr über auf dem Programm standen. Wie jedes Jahr gehörten dazu die Osterkerzenaktion für die Uganda-Hilfe, das Fastenessen am Palmsonntag, die Christbaumsammelaktion, das Grillfest auf dem Taberwasen mit Fahrzeugsegnung und die Adventsbesinnung mit Lichtstubenabend.