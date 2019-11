Horb a. N. K 4779 nicht nach Plan ausgebaut

Im Zuge der Planung hielt die Straßenbaubehörde des Landkreises die Ausfahrt für zu gefährlich und veränderte entgegen den vorliegenden Plänen die Straße. Ortsvorsteherin Birgit Sayer versuchte in der jüngsten Ortschaftsratsitzung die Wogen zu glätten. In einem Ortstermin mit dem Planer des Landkreises Freudenstadt Matthias Fritz, zwei Mitgliedern der Verkehrsschau und Thomas Staubitzer (FB4, Horb) wies Sayer auf den Beschluss des Ortschaftsrates bei der Planvorlage hin. In einem weiteren Termin mit Bürgermeister Ralph Zimmermann, Staubitzer und Fritz wurden dann gleich mehrere Möglichkeiten erörtert: Eine Variante sei, die Straße baulich unverändert zu belassen und im Sommer Pfosten aufzustellen (im Winter zur Ausfahrt öffnen) oder alternativ nur die Ausfahrt in eine Richtung zu ermöglichen. Eine Ausfahrt nach oben sei nur möglich, wenn man die Randsteine versetzen würde – ansonsten müsste zurückgesetzt werden. Dies jedoch erscheint den Beteiligten zu gefährlich, weshalb in diesem Fall auch die Möglichkeit einer Einfahrt mit entsprechender Beschilderung verwehrt werden soll.