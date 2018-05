Horb a. N. Junge Mühringer wünschen sich mehr Busverbindungen

Was wünschen sie sich? Was fehlt in Mühringen? Der Ortschaftsrat sei für alle Themen offen, versprach Ortsvorsteherin Monika Fuhl. 15 Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren waren angeschrieben worden, zwölf waren der Einladung gefolgt. Das Interesse ist also da, und die Jugendlichen zeigten, dass sie sich durchaus Gedanken gemacht hatten. Natürlich gab es auch Wünsche, die aus verschiedenen Gründen keine Chance haben, wie ein Badeplatz an der Eyach beim Wehr gegenüber der Kläranlage, da es sich hier um Privatbesitz handelt. Auch der Vorschlag, Schlossbesichtigungen anzubieten, was vielleicht gut für den Tourismus wäre, lässt sich wohl nicht realisieren. Genau so wenig wie aus hygienischen Gründen der Wunsch nach Wasser auf dem neuen Spielplatz an der Spielstraße.

Gewünscht wurde ganz allgemein eine Verschönerung des Ortes mit Bänken und Blumen. Außerdem: Fahrradwege und ein Fahrradübungsplatz sowie eine bessere Busanbindung zu den Nachbargemeinden und zur Bahn. Angeregt wurde eine Haltestelle beim Feuerwehrmagazin für alle Linien und ein Bürgerbus. Beklagt wurde von den Jugendlichen der schlechte Handyempfang in Mühringen.

Als wichtig erachteten sie auch die Einrichtung eines Kreisverkehrs in der Vorstadt beim Autohaus Schimmler, um den der Ortschaftsrat sich schon länger bemüht, bisher allerdings ohne Erfolg. Toll wäre natürlich ein Bauwagen oder ein Jugendraum. Coole Aktionen für Jugendliche sollten das ganze Jahr über und nicht nur beim Sommerferienprogramm angeboten werden.