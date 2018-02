Horb a. N. Junge Judokas haben sich auf Prüfung gut vorbereitet

Alle Prüflinge waren so gut vorbereitet, dass die beiden Prüfer Marc Müller und Jens Eggert mit den Leistungen der Prüflinge zufrieden waren und niemand Angst haben musste, das Ziel eines neuen Judogrades zu verfehlen. Die Anfänger mussten neben den Falltechniken auf die Seite und auf dem Rücken zwei Würfe aus dem Stand und in der Bewegung demonstrieren können. Zusätzlich war ein fließender Übergang vom Stand in die Bodenlage gefordert, in dem die Kinder dann zwei Haltegriffe mit den dazugehörigen Befreiungen zeigen mussten.

Bei den Fortgeschrittenen war mehr an Programm zu zeigen. So mussten sie ja nach Gürtelgrad anspruchsvollere Falltechniken demonstrieren, Kombinationen und Konter im Stand als auch neue Haltegriffe und Hebel in der Bodenlage sowie Standardsituationen im Bodenkampf zeigen. Zum Ende der Prüfung konnten Marc Müller und Jens Eggert den Prüflingen zur bestandenen Prüfung gratulieren. Folgende Gürtelfarben wurden vergeben:

Weiß-gelber Gürtel: Marvin Mutter, Dominik Gerter, Carlos Orille, Finn Fischer, Jonas Stemmann, Mika Hafke, Johannes Weis, Johann Holtgrewe, Silas Schober sowie Duygu und Umut Celik, Gelbgurt: Wilhelm Schöck, Gelb-Orange-Gurt: Philipp Hermann, Orangegurt: Simon Helber und Fabian Petrich, Orange-Grüngurt: Shania Beier.