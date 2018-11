Horb a. N. Julia Lormis wird erste Kommandantin

Ho r b-Nordstetten. Viel zu tun gab es im vergangenen Jahr für die Abteilung Nordstetten der Freiwilligen Feuerwehr. Es begann mit zwei Unterrichtsabenden zu Themen, wie die persönliche Schutzausrüstung oder Unfallverhütungsvorschriften. Neben der Hauptübung wurden sechs Gruppen- und sechs Gesamtwehrübungen abgehalten. Auch hinsichtlich der Einsätze war 2018 ein sehr ereignisreiches Jahr für die Abteilung. 14-mal mussten die Kameraden ausrücken. Das waren sechs Einsätze mehr als im Vorjahr. Eine Brandschutzwache war dabei und sieben Mal war technische Hilfeleistung gefragt. Die sechs Brandeinsätze seien, so Abteilungskommandant Uwe Grüner, eher harmloserer Natur gewesen. Ohne den jüngsten Einsatz vergangene Woche bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Nordstetten und Horb kamen 150 Einsatzstunden zusammen und noch einige Stunden bei d en Ritterspielen und dem Mini-Rock-Festival .

Die Mannschaft besteht aus 27 Aktiven, darunter eine Feuerwehrfrau. Ein weiteres wichtiges Thema, so Grüner, sei im Interesse der Verjüngung der Abteilungsführung, die Fortbildung. Hier könne man noch Freiwillige brauchen. Nach 42 Jahren im aktiven Dienst bei der Feuerwehr, davon 24 Jahre als Abteilungskommandant, erst in Isenburg und dann in Nordstetten, war das Grüners letzter Bericht in dieser Funktion. Er wird demnächst in die Altersabteilung wechseln.

Schriftführerin Julia Lormis berichtete von den vier Ausschusssitzungen und den kameradschaftlichen Unternehmungen. Ein Höhepunkt war der Ausflug nach Heidelberg und ins Technik Museum nach Sinsheim. Die Organisation des Schlachtfestes, in die alle mit eingebunden waren, wurde dank der vielen Helfer vor und beim Fest wieder gut gemeistert. Am Volkstrauertag nahm die Fahnenabordnung der Abteilung an der Gedenkfeier teil.