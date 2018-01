Horb a. N. Jugendliche bringen sich zu wenig ein

Deutliche Worte finden die Mitglieder des Jugendgemeinderats: "Wir sind: kein Festtagskomitee, kein Verein oder sinnloses Gremium. Wir sind: der Jugendgemeinderat Horb, der sich für die Interessen der Jugendlichen einsetzt und sich auch allen anderen relevanten Themen, die Horb betreffen, widmet. Uns treibt an: Die Chance, die Jugend in der Kommunalpolitik zu vertreten, was für uns ein Privileg ist. Wir haben Spaß daran, unsere Beschlüsse in die Tat umzusetzen. Wir wünschen uns: einiges."

Grund für dieses Statement zum Beginn des neuen Jahres ist vor allem der Workshop zum Thema Datenschutz, der im November im Computerraum des technischen Gymnasiums hätte stattfinden sollen und dann abgesagt werden musste, weil sich nur eine Person angemeldet hatte. "Leider mussten wir schon oft zusehen, wie bei unseren eigenen Projekten, in die viel Mühe geflossen sind, die Beteiligung sich eher in Grenzen gehalten hat." Im Fall des Datenschutz-Workshops sei man sich sicher, dass es sich um eine wichtiges Thema handele. "Bei solchen Rückschlägen fragen wir uns: Lag es am Marketing?" Doch Werbung war in großem Umfang gemacht worden. In jeder Schule wurde informiert und auch über die sozialen Medien hatte der Jugendgemeinderat darauf aufmerksam gemacht. Auch bezüglich des Termins hatte sich Horbs jüngstes Gremium ausführliche Gedanken gemacht: "Wir haben diesen (den Termin, Anmerkung der Redaktion) bewusst so gewählt, dass Horber Jugendliche nach der Mittagsschule ohne große Verzögerung oder Hetzen am Workshop hätten teilnehmen können."

Die Räte des Jugendgemeinderats kommen in ihrem Statement zu dem Schluss, dass es wohl am Interesse der Jugendlichen gelegen haben muss: "Wir haben das Gefühl, dass man die Jugendlichen, ohne Party und ohne Unterrichtsentfall, immer schwerer mobilisieren kann."