Horb a. N. Jugendgruppe sozial engagiert

Da die Altersspanne der Mitglieder zwischen 16 und 26 Jahren beträgt, war es den Mitgliedern ein persönliches Anliegen, sich für krebskranke Kinder einzusetzen und diesen hohen Betrag zu spenden.

Das Geld resultiert aus den Einnahmen der Bewirtung des Jugendraumes, welcher alle zwei Wochen für die Allgemeinheit offen hat und sich als Treffpunkt der Jugendlichen aus Altheim und der Region etabliert hat. Die Jugendgruppe gibt es schon seit 45 Jahren und sie engagiert sich außerdem bei der Dorffasnet, beim Kinderferienprogramm und bei der Seniorenweihnachtsfeier.

21 Mitglieder nahmen am Samstag am alljährlichen Ausflug der Jugendgruppe teil. Zur Abfahrt traf man sich um zwölf Uhr mittags in der Dorfmitte und machte sich auf den Weg nach Böblingen zum Brauhaus der Schönbuch Braumanufaktur. Nachdem man den Haxen oder Zwiebelrostbraten zu sich genommen hat, ging es weiter zu dem traditionellen Weihnachtsmarkt in die Innenstadt von Esslingen.