Horb a. N. Jugendgemeinderat macht es spannend

Amt bringt viele Rechte aber auch ein paar Pflichten mit sich

Vor der Wahl wurden die zwölf jungen Räte von Oberbürgermeister Peter Rosenberger in ihr Amt als Jugendgemeinderat verpflichtet. Rosenberger erklärte ihnen, dass sie nun viele Rechte aber auch ein paar Pflichten haben, immer nach bestem Gewissen ihre Entscheidungen treffen sollen und sich nicht scheuen sollen die Stadtverwaltung anzusprechen, Dinge zu fordern oder Anträge zu stellen.

Für den geplanten Imagefilm kam die Idee auf, die Mitglieder des JGR darüber interviewen zu lassen, warum sie im Gremium mitmachen. Den Film – wie ursprünglich gehofft – bereits im Sommer fertigstellen zu können, wird allerdings nicht klappen, denn die Jahrgangsstufe I des Technischen Gymnasiums Horb, die den Film drehen soll, braucht das Filmequipment momentan für andere Projekte. Deshalb soll der Imagefilm nun später im Jahr produziert werden. Dazu soll dann auch das Filmteam in eine Sitzung des JGR zu Besprechung eingeladen werden.

In seiner Amtszeit möchte der Jugendgemeinderat einen Spendenlauf organisieren. Dafür wurde überlegt, welcher Organisation oder Einrichtung die Spenden denn überhaupt zu Gute kommen sollen. Vorschläge der Jugendlichen waren der Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Freudenstadt, die Lebenshilfe Horb-Sulz sowie das Universitätsklinikum Tübingen. Die Räte waren sich schnell einig, dass sie eine Organisation oder Einrichtung in der Region unterstützen wollen. Rathaus-Mitarbeiterin Cornelia Schäfer, die den JGR betreut, machte noch Vorschläge wie die Caritas, die Tafel, die Frauenhilfe, das Familienhaus oder auch Tierschützer. Oberbürgermeister Rosenberger schlug die Organisation Von Mensch zu Mensch in Empfingen vor.

Letztendlich stimmten der JGR über Lebenshilfe Horb-Sulz, Von Mensch zu Mensch, Universitätsklinikum Tübingen und Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Freudenstadt ab. Alle vier Vorschläge bekamen gleich viel Stimmen im ersten Wahlgang. Nach dem zweiten Durchgang konnte dann der Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Freudenstadt als zu unterstützende Einrichtung festgelegt werden. Jetzt muss Kontakt aufgenommen werden, denn das Hospiz weiß noch nichts von seinem Glück. Einen Termin für den Spendenlauf gibt es bislang noch nicht.

Dass der frischgewählte JGR bereits heiß begehrt ist, zeigten die Anfragen, die Schäfer vortrug. So wollen die DHBW-Studenten in Kontakt mit den Jugendlichen treten. Das möchte auch der Stadtseniorenrat. Die Organisatoren des Fests der Kulturen hoffen auf Unterstützung aus dem JGR bei Auf-/Abbau, Moderation und Kinderbetreuung. Und der Synagogenverein Rexingen will in die nächste Sitzung kommen, um sich vorzustellen und wünscht sich einen Redner aus dem JGR zu ihrer Gedenkfeier zur Reichspogromnacht vor 80 Jahren, wofür sich Tom Schmidt bereit erklärt hat.

Die nächste Sitzung des JGR findet am Donnerstag, 12. Juli, um 18.30 Uhr statt.

Weitere Informationen: www.horb.de/jugendgemeinderat und www.facebook.com/jgrhorb