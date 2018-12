Horb a. N. Jugend reiht sich gelungen unter die Aktiven

Arrangement "Game of Thrones" wird nach der Pause eingeleitet

"Es ist schwierig, aus dem Schutz des Orchesters heraus zu treten", verdeutlichte Moderator Grüning, was das Publikum mit Ovationen entsprechend würdigte. Ferner verlangte Dirigent Stübenrath den Protagonisten am Schlagwerk einiges ab. Dies wurde in mehreren Stücken deutlicht, in denen das Schlagwerk mit geballter Kraft die Dramaturgie der musikalischen Werke gekonnt vermittelte. Dies stellte sich auch bei dem Arrangement "Game of Thrones" heraus, das nach der Pause spannend eingeleitet wurde. Laute Taktschläge erklangen in der verdunkelten Johanniterhalle, während der Vorhang auf der Bühne zunächst geschlossen blieb. Leise Passagen wurden mit Tönen vom Xylofon geschmeidig abgerundet und bauten weiterhin Spannung auf, bis sich der Vorhang öffnete und die Bühne im bedrohlichen Rot erstrahlte. Ebenso dramatisch fügte sich der Trommelwirbel in das Geschehen ein, bis sich die gesamte Kapelle zum Finale klanggewaltig entfaltete.

Ebenso hörenswert setzten die Musiker auch das Arrangement zu der Filmmusik aus "Der mit dem Wolf tanzt" um. Mit dem "John Dunbar Thema" entführten die Musiker das Publikum in den Wilden Westen, was in einem "Ride to Fort Hays" gipfelte. Ein besonderer Höhepunkt wartete mit dem Titel "Rapunzel" (Bert Appermont) für die Zuhörer auf. Erneut verdunkelte sich die Halle, während Moderator Grüning lebhaft die Geschichte in die musikalische Darbietung mit einfließen ließ. Ferner ergänzten sich Grüning und die Kapelle nahezu perfekt, was vor allem in den dramatischen Szenen des Märchens deutlich wurde. Eine weitere Überraschung für das Publikum folgte mit "Der Schwan" (Arrangement Michael Geisler). Dirigent Stübenrath lieferte als Solist am Fagott eine ungeprobte Premiere ab, wie der Moderator verriet. Als musikalischer Leiter sprang währenddessen Achim Gunkel ein.

Der MV Rexingen zeigte sich in seinem Jahreskonzert kreativ und überzeugte in der musikalischen Darbietung. Simple Effekte unterstrichen zudem die Dramaturgie der Titel und trugen wesentlich zur Spannung beim Publikum bei.

Der Musikverein Rexingen ehrte auf seinem Jahreskonzert aktive wie passive Mitglieder. Des Weiteren erhielt Moritz Asprion das Jungmusikerleistungsabzeichen für die bestandene D1-Prüfung. Der Vorsitzende Anton Brenner ehrte Tobias Bleher (Posaune) für zehnjährige aktive Tätigkeit im Verein. Im Zuge dessen wurden auch die Fördermitglieder des Vereins für ihre Treue geehrt: Sie erhielten Ehrennadeln. Roland Bingenheimer, Michaela Graf und Sonja Asprion (Silber für 20 Jahre), Stanko Preradovic, Erich Lalbacher und Martin Gekle (Silber für 40 Jahre).