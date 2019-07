Horb a. N. Jugend protestiert gegen Bauwagen-Umzug

Grund für den Umzug ist eine Beschwerde einer Bürgerin aus dem Gewann "Aschenberg". Diese hatte sich wegen vermeintlicher Ruhestörung an die Horber Stadtverwaltung gewandt und nicht zuerst mit den Jugendlichen vor Ort gesprochen.

So mussten die Jugendlichen am Wochenende ihren bisherigen Standort, auf dem sie sich gut fünf Jahre überaus wohl fühlten und den sie immer auch sauber hielten, endgültig verlassen. Doch sie räumten das Feld nicht ganz ohne Protest. 40 Bulldogs und Unimogs vor allem aus Grünmettstetten und Altheim demonstrierten im Konvoi durch ganz Grünmettstetten hoch ins Gewann "Murgental" im Bereich des Schützenheims, wo sich auf privater Fläche eine neue Standortmöglichkeit für ihren Bauwagen gefunden hatte. Dabei hatten sie einige Transparente. Eines davon, das sich offenbar ans Horber Rathaus und vor allem an den nun aus dem Amt scheidenden und langjährigen Grünmettstetter Ortsvorsteher und CDU-Stadtrat Karl Kocheise richtete, lautete so: "Danke für Nichts."

Jan-Martin Schäfer, Pascal Neuss, David Wehle, Yannik Benz und Lucas Diaz aus Grünmettstetten leiten als Führungs-Quintett die örtliche Bauwagen-Szene, die sich insbesondere im oberen Steinachtal in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter entwickelt hat. Die vier Jungs berichteten über die fünfjährige Bauwagen-Geschichte: Demnach war der Standort im äußeren Bereich des Gewanns "Aschenberg" in Richtung Tumlingen bis zum Jahre 2016 von der Stadt Horb mit einer "Duldung" ausgestattet. Als diese dann abgelaufen war bot der damalige Leiter des Horber Ordnungsamtsleiter, Wolfgang Kronenbitter, den Grünmettstetter Jugendlichen eine Fristverlängerung auf zwei weitere Jahre, also bis 2018, an.