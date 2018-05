Horb a. N. Jugend des TTC Mühlen sorgt für zufriedene Gesichter

Um so erfreulicher sieht es im Jugendbereich aus. Erfolge, wie der Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Bezirksliga und die Meisterschaft der 3. Jugendmannschaft in der Kreisliga B, die den Aufstieg in die A-Klasse bedeutete, machen Hoffnung, dass aus der Jugend Spieler aus den eigenen Reihen nachwachsen und dann in den Hallenbereich wechseln. Jugendleiter Willi Wendel berichtete von einem guten Zuwachs bei den Jugendlichen, so dass zwei Jugend- und zwei Nachwuchsmannschaften gemeldet werden konnten. Allerdings stößt der Verein durch die Hallengröße und auch wegen Personalmangels gerade in der Jugendabteilung oft an seine Grenzen, bei den vielen Jugendlichen, die Tischtennis spielen wollen. "In Sachen Jugend ist der Verein traumhaft aufgestellt, nicht nur von der Quantität, 30 Kids, sondern es wachsen hier auch einige vielversprechende Talente nach", laute Wendels Fazit. Es mache ihm zurzeit viel Spaß, Jugendleiter beim TTC Mühlen zu sein.